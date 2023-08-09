حالة الطقس غدا الخميس.. حار ورياح نشطة على كافة الأنحاء

تشهد حالة الطقس غدًا الخميس، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، مائلة للحرارة رطبة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الجنوب مثيرة للرمال.

ونوهت الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، في القاهرة تبلغ العظمى 33 درجة، و35 محسوسة، والصغرى 25، وفي الإسكندرية العظمى 31، والصغرى 24 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 33 درجة، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 36 درجة، والصغرى 23 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الخميس، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و28 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 43 للعظمى، و29 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 41، والصغرى 27.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 30 درجة للعظمى، و25 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 34 للعظمى، و25 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 32 للعظمى، 24 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

المزارعون

مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذه الفترة تتأثر المحاصيل الزراعية تأثرا سلبيا حيث تؤدي الموجات الحرارية العالية إلى ضعف النمو الخضري، اصفرار النباتات، التقزم، تضرر عقد الثمار.

مع زيادة الحساسية للإصابة بالأمراض وطرد مبكر جدا للسنبلة لذلك تحتاج إلى معاملة خاصة من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات وذلك للخروج بالمحاصيل الزراعية بأقل أضرار ممكنة.

لذا يجب على المزارعين اتباع هذه الإجراءات وهي:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة لتجنب إصابة المزارعين بالأمراض المتعلقة بالاجهاد الحراري.

ري النباتات في أوقات مبكرة بعد الفجر أو الفترة بين العصر والمغرب لأنها أفضل الأوقات للري حيث تبدأ حرارة التربة في الانخفاض حتى لا تتأثر النباتات وتجنب الري وقت الظهيرة.