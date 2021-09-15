حالة الطقس غدا الخميس.. حار وأمطار خفيفة على بعض المناطق

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الخميس، حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة معتدلة في الوجه البحري.

الطقس غدا في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة رطبة نهارًا، معتدلة الحرارة ليلا، والرياح نشطة، مع سقوط أمطار خفيفة.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

الطقس غدا في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32، والمحسوسة 34 درجة، والصغرى 22 وفي الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23.

درجات الحرارة

أما شرم الشيخ فالعظمى 35 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23 درجة.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور العظمى 31 والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 31 والصغرى 22 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الخميس، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى و25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 34 درجة للعظمى و24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 35 للعظمي و25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 34 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الأرصاد، بأن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

هى رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والأتربة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

يكثر هبوب رياح البوارح على المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية وتصل إلى المناطق الوسطى أحياناً، وتهب على الكويت وقطر والبحرين والعراق وصولاً إلى الإمارات.