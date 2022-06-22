حالة الطقس غدا الخميس.. حار نهارًا ورياح نشطة في المساء

تشهد حالة الطقس غدًا الخميس، أجواء حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، معتدل ليلاً، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على الشمال.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 22.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 31، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 37، والصغرى 20.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الخميس، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمى، و26 للصغرى، وسوهاج العظمى 37، والصغرى 25.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

الشفق القطبي هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه ظاهرة الشفق القطبي باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

الطقس

وتظهر هذه الأضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبًا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.