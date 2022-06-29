حالة الطقس غدا الخميس.. حار نهارًا ورياح نشطة

تشهد حالة الطقس غدًا الخميس، أجواء حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارّة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الشمال.

نسب الرطوبة

ونوّهت الأرصاد الجوية بارتفاع نسب الرطوبة نهارًا، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 23.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 32، والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 36، والصغرى 24.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الخميس، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وعلى محافظة قنا 37 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 38 للعظمى، و26 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 36، والصغرى 25.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسي مطروح 29 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.