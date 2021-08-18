حالة الطقس غدا الخميس.. حار نهارًا وارتفاع الأمواج في البحر الأحمر يصل لـ 3 أمتار

تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الخميس، حارة نهارًا، شبورة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة.

الطقس غدا في السواحل

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

الطقس غدا في سيناء

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة الحرارة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25.

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 26 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 35 والصغرى 22 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الخميس، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 27 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 25 درجة. درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 87% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الأرصاد، بأن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الآخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبا فان ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسن في أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبا فان هذا يعني استمرار الطقس السيئ أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.