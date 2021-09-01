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حالة الطقس غدا الخميس.. حار نهارًا وأمطار خفيفة على جنوب سيناء

معتدل ليلا
دعاء محمود 4:02 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 4:02 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الخميس، حارة نهارًا، شبورة خفيفة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة.

الطقس غدا في السواحل           

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

الطقس غدا في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد، بأنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصي جنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

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درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة العظمى 35 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25.

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 38 والصغرى 21 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الخميس، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 29 للصغرى، وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 25 درجة.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

تأثير الرطوبة على الحرارة

تختلف تأثير الرطوبة على درجات الحرارة عن الذي يشعر به الإنسان، وتعمل نسب الرطوبة على انخفاض درجة الحرارة السطحية في فصل الصيف.

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كما تعمل على رفع درجة الحرارة فى فصل الشتاء، وكلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الانسان فيحدث خلل فى تبريد جسم الإنسان.

وعندما يشعر جسم الإنسان بارتفاع درجة الحرارة فيقوم بالتعرق الذي يحمل حرارة الجسم إلى الهواء وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبع ببخار الماء.

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بقلم دعاء محمود

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