حالة الطقس غدا الخميس.. بارد ليلًا وارتفاع في الأمواج إلى 4.5 متر

تشهد حالة الطقس غدًا الخميس، أجواءً مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمعتدلة نهارًا، وباردة ليلًا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فمائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، في القاهرة تبلغ العظمى 21 درجة، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 18، والصغرى 12 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

على دمنهور العظمى 21 درجة، والصغرى 12 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 18 درجة، والصغرى 12 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الخميس، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى، و16 للصغرى، وعلى محافظة قنا 27 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 26 للعظمى، و 16 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 23، والصغرى 13.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 19 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 21 للعظمى، و11 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 19 للعظمى، 12 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد إن حالة البحر الأحمر مضطربة جدا، وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4.5 متر، والرياح شمالية غربية.

حوادث الغرق

قالت الأرصاد الجوية، إنه كثيرا ما نسمع عن حوادث الغرق على الشواطئ ولا يعلم أحد عن سببها وربما أيضا تحدث لسباحين مهرة ويبقي السبب دائما مجهولا .

وأضافت أن 80 % من حوادث الغرق علي الشواطئ تحدث بسبب تيار التمزق وهي قنوات قوية وضيقة للمياه سريعة الحركة حيث تتحرك بسرعة تصل إلى ثمانية أقدام في الثانية.

وتابعت أنه يمكن للتيارات المتشققة أن تتحرك أسرع من السباح الأولمبي، ويمكن تمييز تيار التمزق بواسطة رؤية اختلاف في لون الماء وتكون قاتمة بشكل كبير لأنه يعمل علي جرف الرغوة أو الأعشاب البحرية أو الحطام باتجاه البحر.

ويتم تحديد خطر تيارات التمزق من خلال العديد من العوامل بما في ذلك الطقس والمد والجزر والتغيرات المحلية في شكل الشاطئ وكيف تتكسر الأمواج بعيدًا عن الشاطئ.

وقد تحتوي بعض الشواطئ على تيارات متشققة طوال الوقت تقريبًا، في حين أن الشواطئ الأخرى تكاد لا ترى التدفق الخطير