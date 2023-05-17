حالة الطقس غدا الخميس.. انخفاض في درجات الحرارة وشبورة

تشهد حالة الطقس غدا الخميس، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، في القاهرة تبلغ العظمى 30 درجة، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 16 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 30 درجة، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 30 درجة، والصغرى 20 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الخميس، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و24 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 39 للعظمى، و22 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 34، والصغرى 21.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 23 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 31 للعظمى، و17 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 23 للعظمى، 18 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

المزارعون

مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، خلال هذه الفترة، تتأثر المحاصيل الزراعية تأثرًا سلبيًّا حيث تؤدي الموجات الحرارية العالية إلى ضعف النمو الخضري، واصفرار النباتات، والتقزم، وتضرر عقد الثمار.

مع زيادة الحساسية للإصابة بالأمراض وطرد مبكر جدًّا للسنبلة، لذلك تحتاج إلى معاملة خاصة من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات، وذلك للخروج بالمحاصيل الزراعية بأقل أضرار ممكنة.

لذا يجب على المزارعين اتباع هذه الإجراءات وهي:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة لتجنب إصابة المزارعين بالأمراض المتعلقة بالاجهاد الحراري.

ري النباتات في أوقات مبكرة بعد الفجر أو الفترة بين العصر والمغرب لأنها أفضل الأوقات للري، حيث تبدأ حرارة التربة في الانخفاض حتى لا تتأثر النباتات وتجنب الري وقت الظهيرة.

قليل كمية المياه في الرية الواحدة وزيادة عددها لتفادي تساقط الثمار.

تسميد المحاصيل الزراعية بالنترات بدلًا من اليوريا أو سلفات الامونيوم حتى تكون النباتات أكثر قدرة على تحمل الإجهاد الحراري.