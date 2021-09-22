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حالة الطقس غدا الخميس.. انخفاض درجات الحرارة والأمواج تصل لـ 4 أمتار

أمطار خفيفة إلى متوسطة
دعاء محمود 4:07 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 4:07 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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تشهد حالة الطقس غدا الخميس، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، لتسود أجواء مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة بالقاهرة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس غدا في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

 الطقس غدا في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

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درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32 درجة، والمحسوسة 34 درجة، والصغرى 22 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23.

أما شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 35 والصغرى 20 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الخميس، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

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بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلي 4 أمتار، والرياح شمالية غربية.

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بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وحذرت الأرصاد، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 50 إلى 60 كم/س.

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بقلم دعاء محمود

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