لايف

حالة الطقس غدا الخميس.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونشاط للرياح

بارد ليلًا
دعاء محمود 4:21 م, الأربعاء, 13 أبريل 22 4:21 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تشهد حالة الطقس غدًا الخميس، أجواء معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وأفادت الأرصاد بأن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، مشمس، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الشمال.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم السبت 9-4-2022 في مصر

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 26، والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 14.

درجات الحرارة والطقس

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 24، والصغرى 15 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 14.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الخميس، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 33 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 34 للعظمى، و19 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 31، والصغرى 18.

اقرأ أيضا  بسبب اللعب أسفل مسكنه.. شخص يصيب طفلًا بعيار ناري في القاهرة

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

التيارات الهوائية في الربيع

في فصل الربيع ينخفض الضغط في منطقة خط الاستواء ويتزحزح ناحية الشمال ويتركز على أوساط السودان ويمتد منها لسان نحو البحر الأحمر.

وفي هذه الحالة يسمي انخفاض السودان الموسمي وعندما يحل تندفع التيارات الساخنة اللافحة التى تهب في شرق هذا الانخفاض على شبه الجزيرة والبحر الأحمر وصحراء النوبة وصوب الشمال.

اقرأ أيضا  انخفاض درجات الحرارة غدا .. طقس بارد ليلًا على جميع المدن و«العظمى» في الإسكندرية 19

وكلما ازداد عمق الانخفاض وتذبذب نحو الصعيد امتد لسان هذه التيارات حتى يصل إلى شمال مصر.

وفي بعض الأحيان عندما يقترب انخفاض عرضي على الدلتا تهب رياح جنوبية شرقية تسحب معها الرياح الجنوبية سالفة الذكر ويسير الجميع آخذين شكل تيار واحد عظيم يجلب معه طقس لافح يمتد الي شرق البحر الأبيض.

وإذا ظهر هذا التيار في أيام الربيع فأنه حينئذ يسبب عواصف الرعد القاصف وحالات الضباب الكثيف في شرق الدلتا و الصعيد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

السيسي يتابع حادث أتوبيس أسوان ويوجه بتوفير الرعاية الصحية للمصابين

المال - خاص 4:01 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

طقس ربيعي.. تعرف على درجات الحرارة غدا و«الصغرى» فى القاهرة 14

عصام عميرة 4:00 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

سحب 5007 رخص سيارات ودراجات نارية بسبب الملصق الإلكتروني والخوذة

أماني عوض 2:36 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

مساعدات إنسانية من الداخلية في نقل مرضى للمستشفيات في القاهرة

أماني عوض 2:32 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

غلق محور المشير لتنفيذ كوبري سيارات.. تعرف على التحويلات المرورية

أماني عوض 2:08 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

مؤسسة حياة كريمة تساهم بعدد 8 آلاف كرتونة رمضانية لمحافظة مطروح

معتز محمود 2:01 م, الأربعاء, 13 أبريل 22