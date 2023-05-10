حالة الطقس غدا الخميس.. أمطار على القاهرة ورياح مثيرة للرمال

تشهد حالة الطقس غدًا الخميس، أجواء حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتسقط أمطار خفيفة ليلًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فدافئة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على الشمال.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، في القاهرة تبلغ العظمى 33 درجة، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 17 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 33 درجة، والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 29 درجة، والصغرى 18 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الخميس، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و23 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 40 للعظمى، و 22 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 29، والصغرى 21.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 24 درجة للعظمى، و15 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 33 للعظمى، و19 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 25 للعظمى، 16 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

تقزح الغيوم

ظاهرة عجيبة تسمي تقزح الغيوم أو (iridescent) وهي ظاهرة بصرية ملونة تظهر في السحب القريبة من سقوط ضوء الشمس أو القمر عليها.

وهي تشبه الألوان التي تظهر في فقاعات الصابون والزيت على سطح الماء، وغالبًا ما تُلاحظ هذه الظاهرة الشائعة إلى حد ما في سحب ركامية متوسطة، سحب ركامية عدسية، وسحب سمحاقية.