حالة الطقس غدا الجمعة.. معتدل نهارًا والقاهرة تسجل 28 درجة

أفادت الأرصاد الجوية بأن حالة الطقس غدا الجمعة، معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة، معتدلة في الوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مع شبورة صباحا على السواحل الغربية، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة صباحا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كافة أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمي 28، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 19.

درجات الحرارة

أما شرم الشيخ فالعظمى 31، والصغرى 23، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 22.

الطقس غدا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 19درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 31، والصغرى 15.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدا الجمعة، في محافظة أسوان 34 درجة للعظمى، و 21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 32 درجة للعظمى، و 19 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 34 للعظمى، و 19 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 32، والصغرى 18.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة. الأعاصير المتوسطية

وبخصوص التوزيع الزماني والمكاني للأعاصير المتوسطية فهي تنشط من شهر سبتمبر إلي يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه وعادة ما تتكون غرب البحر المتوسط، وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية، مثل ما حدث في 24 أكتوبر 2019 وأدت إلي أمطار غزيرة علي السواحل المصرية.