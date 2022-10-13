حالة الطقس غدا الجمعة.. معتدل نهارًا وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعه، أجواءً معتدلة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، ولطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، لطيف إلى مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الشمال.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعه، في القاهرة تبلغ العظمى 28، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 27، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 30، والصغرى 20.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الجمعه، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 34 درجة للعظمى، و20 للصغري.

بينما تسجل محافظة الأقصر 34 للعظمى، و21 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 30، والصغرى 20.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 26 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

الطقس غدًا في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 28 للعظمى و20 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 27 للعظمى، و21 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

فصل الخريف

بدأ فصل الخريف لعام 2022 في مصر، فلكياً اليوم الجمعة، ويستمر هذا الفصل لنحو 89 يوماً و20 ساعة و44 دقيقة.

فصل الخريف يعد أجمل فصول السنة من حيث الاعتدال في الأحوال الجوية فتكون درجات الحرارة ما بين حرارة الصيف المرتفعة وبرودة الشتاء.

مميزات الاعتدال الخريفي

أفادت الأرصاد الجوية، بأنه خلال فصل الخريف يتساوى الليل والنهار في معظم الكرة الارضية.

ويبدأ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان في النصف الشمالي للكرة الأرضية، بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

تشرق الشمس من الشرق تماماً وتغرب من جهة الغرب تماماً ويعتبر أفضل وقت لتحديد الاتجاهات الاربعة.