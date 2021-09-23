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حالة الطقس غدا الجمعة.. مائل للحرارة وأمطار خفيفة على شرق القاهرة

اضطراب في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر
دعاء محمود 7:25 م, الخميس, 23 سبتمبر 21 7:25 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

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أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس غدا الجمعة، مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شرق القاهرة على فترات متقطعة، من توقيت 2 إلى 8 صباحا.

الطقس غدا في السواحل

وأضافت أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

 الطقس غدا في سيناء

وتابعت الارصاد الجوية، أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

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الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30درجة، والمحسوسة 32 درجة، والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 28والصغرى 23.

درجات الحرارة
درجات الحرارة

أما شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 33 والصغرى 20 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

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بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 23 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 37 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

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حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلي 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وحذرت الأرصاد، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 50 إلى 60 كم/س.

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بقلم دعاء محمود

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