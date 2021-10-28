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حالة الطقس غدا الجمعة.. مائل للحرارة وأمطار على القاهرة والإسكندرية

تكون رعدية أحيانا
دعاء محمود 4:34 م, الخميس, 28 أكتوبر 21 4:34 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

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تشهد حالة الطقس غدا الجمعة، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة.

الطقس غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل وشمال الدلتا (مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط وبورسعيد).

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

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حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 19.

درجات الحرارة والطقس

أما شرم الشيخ فالعظمى 32، والصغرى 23، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 22.

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الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 30، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29، والصغرى 14.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى، و 21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 34 درجة للعظمى، و 17 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 36 للعظمى، و 18 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 34، والصغرى 16.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

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وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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