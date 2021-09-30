حالة الطقس غدا الجمعة.. مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا

تشهد حالة الطقس غدا الجمعة، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة صباحا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

الطقس غدا في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة صباحا على وسط سيناء، معتدلة ليلا، والرياح نشطة. شبورة مائية

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، فالطقس مائل للحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32، والصغرى 22 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 23.

أما شرم الشيخ فالعظمى 33 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 31 والصغرى 20 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى و 23 للصغرى، وعلي محافظة قنا 35درجة للعظمى و23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 35 للعظمي و 22 للصغرى، وعلى سوهاج فالعظمى 34 والصغرى 22.

نسبة الرطوبة

درجات الحرارة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وذكرت الأرصاد، أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

يكثر هبوب رياح البوارح على المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية وتصل إلى المناطق الوسطى أحياناً، وتهب على الكويت وقطر والبحرين والعراق وصولاً إلى الإمارات.