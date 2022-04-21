تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وأفادت الأرصاد بأن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الشرقية.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، وأجواء مشمسة، ولطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 29، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 14.

درجات الحرارة

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 26، والصغرى 14 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 12.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى، و21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 36 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 36 للعظمى، و20 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 37، والصغرى 14.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

فصل الربيع

فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، إذ يتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال فى درجات الحرارة على معظم المدن خلال تلك الفترة.

وعادةً يشهد فصل الربيع تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يُعرف برياح الخماسين.

وتتكون رياح الخماسين خلال فصل الربيع من رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب تلك الحالة موجات شديدة الحرارة.