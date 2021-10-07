حالة الطقس غدا الجمعة.. مائل للحرارة نهارًا والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري

تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الجمعة، مائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا على السواحل

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس غدا في سيناء

بينما حالة الطقس على جنوب سيناء حار نهارًا، مع شبورة صباحًا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلاً.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 درجة، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 21.

أما شرم الشيخ فالعظمى 32، والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25 درجة. درجات الحرارة

الطقس غدا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29، والصغرى 20 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدا الجمعة، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى، و22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 32 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 35 للعظمى، و23 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 31، والصغرى 21 درجة.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وذكرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الحرارة المقاسة والمحسوسة

أكدت الأرصاد، أن هناك اختلاف بين الحرارة المقاسة (المعلنة) والمحسوسة، وفى واقع الأمر هذا صحيح في أوقات معينة تحت ظروف معينة.

فدرجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض، وهناك شروط خاصة عند قياسها وهى، جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء، ولا يتأثر بالرياح، ولا تصل أشعة الشمس له.

أما درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الأنسان تتوقف على عدة عوامل مرتبطة بعملية التعرق وتبخر العرق عن الجلد ومنها، كمية أشعة الشمس، ونسبة الرطوبة فى الجو فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.