حالة الطقس غدا الجمعة.. مائل للبرودة واضطراب في البحرين المتوسط والأحمر

أفادت الأرصاد الجوية بأن حالة الطقس غدًا الجمعة، مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية أن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فباردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 18، والصغرى 10، وفي الإسكندرية العظمى 17، والصغرى 12.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 16، والصغرى 11 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 17، والصغرى 07.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 22 درجة للعظمى، و 10 للصغرى، وعلى محافظة قنا 20 درجة للعظمى، و09 للصغرى.

درجات الحرارة والطقس

بينما تسجل الأقصر 21 للعظمى، و10 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 20، والصغرى 08.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

بدأ منخفض الهند الموسمي بالتمدد، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على 3 قارات هن أسيا، أفريقيا وأوروبا.

ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الإستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا.

ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف.