حالة الطقس غدا الجمعة.. مائل للبرودة نهارًا وأمطار على القاهرة

تشهد حالة الطقس غدا الجمعة، أجواءً مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري مع أجواء غائمة جزئيًّا.

حالة الطقس على السواحل

وأفادت الأرصاد بأن حالة الطقس على السواحل الشمالية باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية. أمطار

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائلة للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا والرياح نشطة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 17، والصغرى 08، وفي الإسكندرية العظمى 16، والصغرى 10.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 16، والصغرى 10 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 18، والصغرى 07.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 21 درجة للعظمى، و 12 للصغرى، وعلى محافظة قنا 19 درجة للعظمى، و09 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 21 للعظمى، و11 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 18، والصغرى 09.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي. الباروجراف

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.