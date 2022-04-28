حالة الطقس غدا الجمعة.. شديد الحرارة نهارًا ورياح مثيرة للرمال

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة، أجواءً شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وأفادت الأرصاد بأن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فشديدة الحرارة نهارًا، شبورة، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي الغرب.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة مثيرة للرمال على الشمال.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 35، والصغرى 15.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 37، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 19.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 43 للعظمى، و27 للصغرى، وسوهاج العظمى 42، والصغرى 24.

درجات الحرارة

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

فصل الربيع

هو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، إذ يتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال فى درجات الحرارة على معظم المدن خلال تلك الفترة.

وأكدت الأرصاد، أن فصل الربيع عادة ما يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجة الى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو مايعرف برياح الخماسين.

وتتكون رياح الخماسين خلال فصل الربيع من رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب تلك الحالة موجات شديدة الحرارة.

إذ يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ويؤدي ذلك إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.