حالة الطقس غدا الجمعة.. شديد الحرارة نهارًا ورياح نشطة في المساء

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة رطبة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس غدًا في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية بأن هناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارّة رطبة نهارًا، شبورة خفيفة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا في المساء.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا في المساء.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

نسب الرطوبة

ونوّهت الأرصاد الجوية بارتفاع نسب الرطوبة نهارًا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

كما تنشط حركة الرياح على بعض المناطق مما يقلل الارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 31، والصغرى 23.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 35، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 38، والصغرى 22.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 40 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 40 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 39، والصغرى 26.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 30 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والأتربة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

رياح البوارح

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

يكثر هبوب رياح البوارح على المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية وتصل إلى المناطق الوسطى أحياناً، وتهب على الكويت وقطر والبحرين والعراق وصولاً إلى الإمارات.