حالة الطقس غدا الجمعة.. شديد البرودة وشبورة على الطرق

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة، أجواء باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية، بأن هناك شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، مع أجواء غائمة جزئيًّا.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فباردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا تصل لحد الصقيع، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

أمطار

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة على الشمال.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 16، والصغرى 08، وفي الإسكندرية العظمى 16، والصغرى 10.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 16، والصغرى 08 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 17، والصغرى 03.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 18 درجة للعظمى، و08 للصغرى، وعلى محافظة قنا 17 درجة للعظمى، و06 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 17 للعظمى، و07 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 16، والصغرى 05.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.