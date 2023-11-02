حالة الطقس غدا الجمعة.. شبورة كثيفة صباحًا وأمطار رعدية

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

وتتكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، فيسود طقس حار نهارًا، معتدل الحرارة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، في القاهرة تبلغ العظمى 30 درجة، والصغرى 22، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 20 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور، العظمى 30 درجة، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 30 درجة، والصغرى 17 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى، و23 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 35 للعظمى، و23 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 30، والصغرى 20.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 26 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجة حرارة 31 للعظمى، و22 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 27 للعظمى، 20 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

المزارعون

مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذه الفترة تتأثر المحاصيل الزراعية تأثرا سلبيا حيث تؤدي الموجات الحرارية العالية إلى ضعف النمو الخضري، إصفرار النباتات، التقزم، تضرر عقد الثمار.

مع زيادة الحساسية للإصابة بالأمراض وطرد مبكر جدا للسنبلة لذلك تحتاج إلى معاملة خاصة من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات وذلك للخروج بالمحاصيل الزراعية بأقل أضرار ممكنة.

لذا يجب على المزارعين اتباع هذه الإجراءات وهي:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة لتجنب إصابة المزارعين بالأمراض المتعلقة بالاجهاد الحراري.

ري النباتات في أوقات مبكرة بعد الفجر أو الفترة بين العصر والمغرب لأنها أفضل الأوقات للري حيث تبدأ حرارة التربة في الانخفاض حتى لا تتأثر النباتات وتجنب الري وقت الظهيرة.

قليل كمية المياه في الريه الواحدة وزيادة عددها لتفادي تساقط الثمار.

تسميد المحاصيل الزراعية بالنترات بدلا من اليوريا أو سلفات الامونيوم حتى تكون النباتات أكثر قدره على تحمل الإجهاد الحراري.