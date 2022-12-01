حالة الطقس غدا الجمعة.. شبورة صباحًا وأمطار خفيفة على السواحل

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة، أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر، معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

كما تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ولطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، في القاهرة تبلغ العظمى 24، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 14.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 23، والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 20، والصغرى 09.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى، و15 للصغرى، وعلى محافظة قنا 28 درجة للعظمى، 13 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 26 للعظمى، و11 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 26، والصغرى 12.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 22 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 24 للعظمى، و15 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 23 للعظمى، و14 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 0.5 إلى متر والرياح جنوبية غربية.

الباروجراف

الباروجراف هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله.

ويتكون الباروجراف من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر للباروجراف فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.