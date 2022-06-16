حالة الطقس غدا الجمعة.. حار نهارًا وشبورة مائية على الطرق

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة، أجواء حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط مساء على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية، بأن هناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 22.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 32، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 34، والصغرى 21.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمى، و26 للصغرى، وسوهاج العظمى 37، والصغرى 25.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

أجواء جنوب الصعيد

فى هذا الوقت من العام ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، وتستمر هذه الأجواء خلال فصل الصيف.

وأفادت الأرصاد، بأن هذا الارتفاع في درجات الحرارة صاحبه انخفاض في نسب الرطوبة، لذلك الأحساس بالحرارة يكون مرتفع عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ولكن عند التواجد في أماكن غير معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس يكون الأحساس بدرجات الحرارة أفضل.

وتابعت أنه مع دخول فصل الصيف وطبقا للتوزيعات الضغطية يظهر تأثير منخفض الهند الموسمى على جمهورية مصر العربية.

ومن ثم نجد أن نسب الرطوبة على شمال البلاد تكون أكبر بكثير من جنوب البلاد.

ويرجع ذلك إلى أن منخفض الهند الموسمى بالنسبة للقطاع الشمالي للبلاد عند مروره على البحر المتوسط يحمل كميات كبيرة من الرطوبة التى تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس وتقليل درجة الحرارة المقاسة.

أما جنوب البلاد يمر منخفض الهند الموسمى على البحر الأحمر ويحمل كميات رطوبة أقل لذلك يكون الأحساس بدرجة الحرارة فى الأماكن الغير معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس أفضل.