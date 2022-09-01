حالة الطقس غدا الجمعة.. حار نهارًا وأمطار خفيفة على بعض المناطق

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة، أجواء حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارّة رطبة نهارًا، شبورة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة مع رمال مثارة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، في القاهرة تبلغ العظمى 33، والصغرى 25، وفي الإسكندرية العظمى 34، والصغرى 25.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 32، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 35، والصغرى 24.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و30 للصغرى، وعلى محافظة قنا 41 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 42 للعظمى، و28 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 40، والصغرى 40.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 29 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

الطقس غدًا في العاصمة والعلمين

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 34 للعظمي و25 للصغري، وفي العلمين الجديدة 29 للعظمي و23 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

حرائق الغابات

وقالت الأرصاد الجوية، إن هناك انتشارا للحرارة الشديدة في دول البرتغال، إسبانيا وفرنسا حتى وصلت إلى المملكة المتحدة، وتزيد الظروف الحارة من مخاطر حرائق الغابات.

وبالإضافة إلى التهديد المباشر الناجم عن الاحتراق، فهناك خطر أكبر تسببه حرائق الغابات أيضا، إذ تطلق حرائق الغابات ملوثات ضارة في الغلاف الجوي، منها جزيئات وغازات سامة مثل أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية غير الميثان.

ويمكن للجزيئات والغازات المنبعثة من حرق الكتلة الأحيائية أن تُحمل لمسافات طويلة، فتضر بجودة الهواء في مناطق بعيدة.

الأسباب الرئيسية لنشوب حرائق الغابات

هناك ثلاثة أسباب رئيسية لنشوب الحرائق في الغابات وهى، الأكسجين، الحرارة والوقود، إذ يتحد الأكسجين الذي يوجد في الهواء مع مصدر الوقود ويوفر البيئة المناسبة للاشتعال.

أما الوقود، فهو الشيء الذي يحترق في النار، ويمكن أن يتواجد الوقود في الكثير من الأشكال مثل الأغصان الميتة، الأوراق الذابلة، البلاستيك، القماش، السوائل وغيرهم، وكل نوع من هذه الأنواع يحترق بدرجة مختلفة.

بينما تعد الحرارة العامل الأساسي الذي يربط بين الأكسجين والوقود ويمكن القول أنه بالحرارة يكتمل مثلث النار.