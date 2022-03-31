تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة، أجواء حارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية بأن هناك أتربة عالقة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأترية على أقصي غرب البلاد.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 17.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 32، والصغرى 16 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 18.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى، و18 للصغرى، وعلى محافظة قنا 36 درجة للعظمى، و16 للصغرى.

درجات الحرارة والطقس

بينما تسجل الأقصر 37 للعظمى، و18 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 36، والصغرى 16.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

فصل الربيع

مع اقتراب بداية فصل الربيع فلكيا؛ يظهر التغير في الكتل الهوائية المؤثرة على مختلف الأنحاء بسبب فرق درجات الحرارة بين اليابس والمياه.

وبالتالي تبدأ الضغوط الجوية بالانخفاض بشكل كبير وتظهر المنخفضات الجوية الحرارية علي اليابسة.

وبسبب هذا الاحترار في المناطق الصحراوية تتشكل المنخفضات الصحراوية وتتحرك تبعا للرياح المؤثرة في المنطقة.

وعادة ما تتأثر جمهورية مصر العربية بمنخفضات الصحراوية المارة بالصحراء الكبرى.

ومن أشهرها منخفضات الخماسين ذات الرياح القوية والتي تنقل معها كميات كبيرة من الأتربة مسببة عواصف ترابية من الممكن أن تستمر إلي ثلاثة أيام خارج المدن.

أما عن درجات الحرارة فعادة ما يكون الجو دافئًا ، وترتفع درجات الحرارة خلال شهري مارس حتى مايو ، وتكون الرطوبة معقولة جدًا.