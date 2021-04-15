حالة الطقس غدا الجمعة.. حار على القاهرة وشديد الحرارة في الصعيد

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية معتدلة نهارًا فيما تكون حارة على الغربية، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا على الشمال معتدل في الجنوب، والرياح نشطة على مناطق من أقصى غرب البلاد. الطقس

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 18 وفي الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ فالعظمى 35 والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 16، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 18 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى و 22 للصغرى، وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 22 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 37 للعظمي و 22 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 37 والصغري 21 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 15 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

بينما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة، أما حالة الطقس على جنوب سيناء فحارة نهارا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة.

ويسود شمال وجنوب الصعيد طقس حار نهارًا لطيف ليلا، وحالة الرياح معتدلة على الشمال والجنوب.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.