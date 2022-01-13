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حالة الطقس غدا الجمعة.. بارد وأمطار على أغلب الأنحاء

اضطراب شديد بالبحر المتوسط
دعاء محمود 8:14 م, الخميس, 13 يناير 22 8:14 م, الخميس, 13 يناير 22

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تشهد حالة الطقس غدا الجمعة، أجواء باردة نهارًا، وشديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء مع أجواء غائمة جزئيا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فباردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من متفرقة من السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، والرياح معتدلة.

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وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 16، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 15، والصغرى 11.

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الطقس غدا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 15، والصغرى 11 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 16، والصغرى 08.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 21 درجة للعظمى، و09 للصغرى، وعلى محافظة قنا 19 درجة للعظمى، و09 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 21 للعظمى، و08 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 19، والصغرى 08.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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