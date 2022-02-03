حالة الطقس غدا الجمعة.. انخفاض في الحرارة وأمطار رعدية

تشهد حالة الطقس غدا الجمعة، أجواء باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على القاهرة وجنوب الوجه البحري (الشرقية-الغربية- المنوفية).

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فباردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا تصل لحد الصقيع، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانًا مصحوبة بحبات البرد على الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة وكفر الشيخ.

كما تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون أحيانًا مصحوبة بحبات البرد على دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، سانت كاترين ومدن القناة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، والرياح نشطة.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن هناك تساقط للثلوج على سانت كاترين.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

فيما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 16، والصغرى 10، وفي الإسكندرية العظمى 16، والصغرى 11.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 17، والصغرى 10 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 17، والصغرى 09.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 20 درجة للعظمى، و10 للصغرى، وعلى محافظة قنا 18 درجة للعظمى، و07 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 18 للعظمى، و09 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 17، والصغرى 07.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة جدا غربا، وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 5 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.