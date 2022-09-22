حالة الطقس غدا الجمعة.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة ورياح نشطة

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة، أجواء حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارّة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الشمال.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، في القاهرة تبلغ العظمى 33، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 22.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 32، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 33، والصغرى 20.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى، و20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 37 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 40 للعظمى، و22 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 37، والصغرى 22.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 28 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

الطقس غدًا في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 33 للعظمي و23 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 30 للعظمى، و22 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.