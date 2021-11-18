حالة الطقس غدا الجمعة.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار على السواحل

تشهد حالة الطقس، غدًا الجمعة، أجواء معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

ونوهت الأرصاد، بأن هناك تكون للشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة الحرارة نهارًا، شبورة صباحا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري. حالة الطقس

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، شبورة صباحًا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من وسط سيناء.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 24، والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 17.

أما شرم الشيخ فالعظمى 26، والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 20.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 24، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24، والصغرى 11.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الجمعة ، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى، و 17 للصغرى، وعلى محافظة قنا 29 درجة للعظمى، و 17 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 28 للعظمى، و 16 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 27، والصغرى 17. درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.