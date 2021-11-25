حالة الطقس غدا الجمعة.. ارتفاع في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة، ارتفاعا في درجات الحرارة، لتسود أجواء معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

ونوهت الأرصاد، بتكون شبورة مائية كثيفة من 5 إلى 7 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصي غرب البلاد.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 26، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 17. درجات الحرارة

أما شرم الشيخ فالعظمى 28، والصغرى 19، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 20.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 26، والصغرى 16درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 26، والصغرى 11.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى، و 13 للصغرى، وعلى محافظة قنا 29 درجة للعظمى، و 19 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 30 للعظمى، و 12 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 28، والصغرى 12.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.