حالة الطقس غدا الجمعة.. أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، وباردة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

كما تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية وغزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، في القاهرة تبلغ العظمى 28 درجة، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 15 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

على دمنهور العظمى 29 درجة، والصغرى 15 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 29 درجة، والصغرى 16 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى، و17 للصغرى، وعلى محافظة قنا 32 درجة للعظمى، و16 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 32 للعظمى، و 17 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 31، والصغرى 13.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 21 درجة للعظمى، و14 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 29 للعظمى، و16 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 21 للعظمى، 14 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد إن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما جاليليو فقد أسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الأضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.