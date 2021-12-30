حالة الطقس غدا الجمعة.. أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة، أجواءً باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من القاهرة.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فباردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية.

كما تسقط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على القليوبية، الجيزة، الإسماعيلية، السويس، بني سويف، الفيوم، المنيا.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا تكون مصحوبة بحبات البرد وقد تصل لحد السيول على سيناء وخليج السويس.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

وتشهد مناطق من جنوب الصعيد سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 16، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 16، والصغري 12.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 16، والصغرى 11 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 16 والصغرى 12.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 23 درجة للعظمى، و10 للصغرى، وعلى محافظة قنا 21 درجة للعظمى، و 09 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 22 للعظمى، و 09 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 19، والصغرى09.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية غربية.