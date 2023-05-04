حالة الطقس غدا الجمعة.. أمطار على الإسكندرية ورياح مثيرة للأتربة

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فحارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على السلوم ومطروح تمتد خفيفة إلى الاسكندرية وشمال الوجه البحرى

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، فيسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، في القاهرة تبلغ العظمى 30 درجة، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 16 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 28 درجة، والصغرى 16 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 35 درجة، والصغرى 21 درجات.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى، و23 للصغرى، وعلى محافظة قنا 37 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 38 للعظمى، و 22 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 37، والصغرى 21.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 24 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 30 للعظمى، و17 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 23 للعظمى، 16 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

بدأ منخفض الهند الموسمي بالتمدد، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على 3 قارات هن أسيا، أفريقيا وأوروبا.

ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الإستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف.

كما يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.