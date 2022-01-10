حالة الطقس غدا الثلاثاء .. مائل للبرودة ورياح مثيرة للأتربة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس غدا الثلاثاء، مائلة للبرودة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتنشط حركة الرياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 18، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 18، والصغرى 10. درجات الحرارة

الطقس غدا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 17، والصغرى 11 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 16، والصغرى 08.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 23 درجة للعظمى، و11 للصغرى، وعلى محافظة قنا 20 درجة للعظمى، و09 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 22 للعظمى، و10 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 19، والصغرى 08.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 70 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

ظاهرة الودق

تعرف ظاهرة الودق أنها من الظواهر النادرة ولكنها حدثت فى الأسكندرية نظرا للسحب الركامية العملاقة التى أثرت عليها وصاحبها سقوط أمطار غزيرة.

تعريف ظاهرة الودق

هي ظاهرة تفريغ الماء من السحابة وسقوطه ككتلة واحدة (المطر يسقط بشكل عمودى على منطقة محددة وليس بشكل متناثر ) وتحدث عندما يسقط عمود من الهواء البارد خلال سحابة رعدية ثقيلة، وهى مصاحبة لظاهرة الميكروبريست (الأنفجارالصغير).