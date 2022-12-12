حالة الطقس غدا الثلاثاء.. مائل للبرودة وأمطار على القاهرة والسواحل

تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء، أجواءً معتدلة نهارًا، شبورة صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، شبورة صباحًا مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 23، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 15.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 23، والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 23، والصغرى 11.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى، و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 26 درجة للعظمى، 12 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 27 للعظمى، و13 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 25، والصغري 09.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 24 درجة للعظمى، و14 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 23 للعظمى، و13 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 23 للعظمى، 13 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

فصل الخريف

بدأ فصل الخريف لعام 2022 في مصر، ويستمر هذا الفصل لنحو 89 يوماً و20 ساعة و44 دقيقة.

فصل الخريف يعد أجمل فصول السنة من حيث الاعتدال في الأحوال الجوية فتكون درجات الحرارة ما بين حرارة الصيف المرتفعة وبرودة الشتاء.

مميزات الاعتدال الخريفي

أفادت الأرصاد الجوية، بأنه خلال فصل الخريف يتساوى الليل والنهار في معظم الكرة الارضية.

ويبدأ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان في النصف الشمالي للكرة الأرضية، بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.