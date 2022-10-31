حالة الطقس غدا الثلاثاء.. مائل للبرودة ليلا وأمطار على القاهرة

تشهد حالة الطقس غدا الثلاثاء، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، شبورة صباحًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، ولطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف إلى مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 26، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 18.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 25، والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 24، والصغرى 13.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى، و19 للصغرى، وعلى محافظة قنا 29 درجة للعظمى، 18 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 30 للعظمى، و19 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 29، والصغرى 17.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 24 درجة للعظمى، و17 للصغرى.

الطقس غدًا في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 26 للعظمى، و20 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 25 للعظمى، و19 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدًّا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.