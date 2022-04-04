حالة الطقس غدا الثلاثاء.. شديد الحرارة والقاهرة تسجل 39 درجة

تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية بأن هناك أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 39، والصغرى 22، وفي الإسكندرية العظمى 36، والصغرى 20.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 37، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 22.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و24 للصغرى، وعلى محافظة قنا 41 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

درجات الحرارة والطقس

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمى، و23 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 42، والصغرى 22.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية شرقية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.