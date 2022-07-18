حالة الطقس غدا الثلاثاء.. شديد الحرارة نهارًا والقاهرة تسجل 38 درجة محسوسة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة رطبة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارّة رطبة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

نسب الرطوبة

وتنشط حركة الرياح على بعض المناطق مما يقلل الارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

كما تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 31، والصغرى 25.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 34، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 37، والصغرى 22.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وعلى محافظة قنا 41 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 41 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 38، والصغرى 25.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 30 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على قارات آسيا، وأفريقيا وأوروبا.

يبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا.

كما يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.