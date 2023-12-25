حالة الطقس غدا الثلاثاء.. شبورة صباحًا على الطرق وأمطار

تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء، أجواء معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

حالة الطقس في سيناء

وتكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس معتدل نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 22 درجة، والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور، العظمى 22 درجة، والصغرى 12 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 20 درجة، والصغرى 13 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى، و13 للصغرى، وعلى محافظة قنا 24 درجة للعظمى، و12 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 25 للعظمى، و12 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 23 والصغرى 11.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 21 درجة للعظمى، و12 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجة حرارة 21 للعظمى، و13 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 22 للعظمى، 14 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

حوادث الغرق

قالت الأرصاد الجوية، إنه كثيرا ما نسمع عن حوادث الغرق على الشواطئ ولا يعلم أحد عن سببها وربما أيضا تحدث لسباحين مهرة ويبقي السبب دائما مجهولا .

وأضافت أن 80 % من حوادث الغرق علي الشواطئ تحدث بسبب تيار التمزق وهي قنوات قوية وضيقة للمياه سريعة الحركة حيث تتحرك بسرعة تصل إلى ثمانية أقدام في الثانية.

وتابعت أنه يمكن للتيارات المتشققة أن تتحرك أسرع من السباح الأولمبي، ويمكن تمييز تيار التمزق بواسطة رؤية اختلاف في لون الماء وتكون قاتمة بشكل كبير لأنه يعمل علي جرف الرغوة أو الأعشاب البحرية أو الحطام باتجاه البحر.

ويتم تحديد خطر تيارات التمزق من خلال العديد من العوامل بما في ذلك الطقس والمد والجزر والتغيرات المحلية في شكل الشاطئ وكيف تتكسر الأمواج بعيدًا عن الشاطئ.

وقد تحتوي بعض الشواطئ على تيارات متشققة طوال الوقت تقريبًا، في حين أن الشواطئ الأخرى تكاد لا ترى التدفق الخطير.