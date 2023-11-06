حالة الطقس غدا الثلاثاء.. شبورة صباحًا تصل لحد الضباب وأمطار رعدية

تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء، أجواءً حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

وتتكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب سيناء.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، فيسود طقس حار نهارًا، معتدل الحرارة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 30 درجة، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 19 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور، العظمى 29 درجة، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 29 درجة، والصغرى 17 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى، و23 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 37 للعظمى، و23 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 34، والصغرى 20.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 27 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجة حرارة 30 للعظمى، و20 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 28 للعظمى، 19 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 0.5 إلى 1.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

بدأ منخفض الهند الموسمي بالتمدد، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على 3 قارات هن أسيا، أفريقيا وأوروبا.

ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الإستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف.

كما يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.