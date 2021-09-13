حالة الطقس غدا الثلاثاء.. حار وأمطار على الإسكندرية وشمال الدلتا

أكدت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، مطروح)، تمتد بعد فترة الظهيرة إلى الإسكندرية.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الدلتا (البحيرة، كفر الشيخ) على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34، والمحسوسة 36 درجة، والصغرى 24 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24.

أما شرم الشيخ فالعظمى 36 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 32 والصغرى 23.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 85% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5، والرياح شمالية غربية.