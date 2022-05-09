حالة الطقس غدا الثلاثاء.. حار نهارًا ورياح نشطة على القاهرة وسيناء

تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وأفادت الأرصاد بأن هناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، شبورة مائية صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شبورة مائية

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 18.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 31، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 16.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و24 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمى، و23 للصغرى، وسوهاج العظمى 37، والصغرى 21.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على قارات آسيا، وأفريقيا وأوروبا، يبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف.

كما يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 مليار.

وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.