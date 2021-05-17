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حالة الطقس غدا الثلاثاء.. حار نهارًا والقاهرة تسجل 33 درجة عظمي

لطيف ليلا
دعاء محمود 6:32 م, الأثنين, 17 مايو 21 6:32 م, الأثنين, 17 مايو 21

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تشهد حالة الطقس غدا الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري.

الطقس في السواحل

وتتوقع الأرصاد، أن تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 درجة، والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18.

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درجات الحرارة

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 31 والصغرى 16 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى و 24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 23 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 35 والصغري 21 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

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حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

التيارات الهوائية في الربيع

في فصل الربيع ينخفض الضغط في منطقة خط الاستواء ويتزحزح ناحية الشمال ويتركز على أوساط السودان ويمتد منها لسان نحو البحر الأحمر.

وفي هذه الحالة يسمي انخفاض السودان الموسمي وعندما يحل تندفع التيارات الساخنة اللافحة التى تهب في شرق هذا الانخفاض على شبه الجزيرة، والبحر الأحمر، وصحراء النوبة وصوب الشمال.

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وكلما ازداد عمق الانخفاض وتذبذب نحو الصعيد امتد لسان هذه التيارات حتى يصل إلى شمال مصر.

وفي بعض الأحيان عندما يقترب انخفاض عرضي على الدلتا تهب رياح جنوبية شرقية تسحب معها الرياح الجنوبية سالفة الذكر ويسير الجميع آخذين شكل تيار واحد عظيم يجلب معه طقس لافح يمتد إلي شرق البحر الأبيض.

وحال ظهر هذا التيار في أيام الربيع فأنه حينئذ يسبب عواصف الرعد القاصف وحالات الضباب الكثيف في شرق الدلتا والصعيد.

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بقلم دعاء محمود

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