حالة الطقس غدا الثلاثاء.. حار نهارًا واعتدال في البحرين

تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء، أجواءً حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وأفادت الأرصاد بأن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 19.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 18.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى، و23 للصغرى، وعلى محافظة قنا 36 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 36 للعظمى، و22 للصغرى، وسوهاج العظمى 36، والصغرى 20.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

المزارعون

مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذه الفترة تتأثر المحاصيل الزراعية تأثرًا سلبيًّا، حيث تؤدي الموجات الحرارية العالية إلى ضعف النمو الخضري، واصفرار النباتات، والتقزم، وتضرر عقد الثمار.

مع زيادة الحساسية للإصابة بالأمراض وطرد مبكر جدًّا للسنبلة، لذلك تحتاج إلى معاملة خاصة من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات؛ وذلك للخروج بالمحاصيل الزراعية بأقلّ أضرار ممكنة.

لذا يجب على المزارعين اتباع هذه الإجراءات وهي:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة لتجنب إصابة المزارعين بالأمراض المتعلقة بالإجهاد الحراري.

ري النباتات في أوقات مبكرة بعد الفجر أو الفترة بين العصر والمغرب؛ لأنها أفضل الأوقات للري، حيث تبدأ حرارة التربة الانخفاض حتى لا تتأثر النباتات وتجنب الري وقت الظهيرة.

قليل كمية المياه في الرية الواحدة وزيادة عددها لتفادي تساقط الثمار.