حالة الطقس غدا الثلاثاء.. حار نهارًا واضطراب في البحر المتوسط

تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء، أجواء حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارّة رطبة نهارًا، شبورة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 32، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 24.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 32، والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 34، والصغرى 21.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 37 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 38 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 37، والصغرى 24.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 30 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

الطقس غدًا في العاصمة

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 33 للعظمي و22 للصغري، وفي العلمين الجديدة 30 للعظمي و23 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

حرائق الغابات في أوروبا الغربية

قالت الأرصاد الجوية، إن هناك انتشار للحرارة الشديدة في دول البرتغال، إسبانيا وفرنسا حتى وصلت إلى المملكة المتحدة، وتزيد الظروف الحارة من مخاطر حرائق الغابات.

وتابعت: اندلعت حرائق الغابات في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة، وكذلك دول أوروبية أخرى من بينها البرتغال وإسبانيا.

وكافح رجال الإطفاء مع سلسلة من الحرائق التى اندلعت فى إسبانيا بعد أيام من درجات الحرارة الاستثنائية المرتفعة التي وصلت إلى 45.7 درجة مئوية.

وبالإضافة إلى التهديد المباشر الناجم عن الاحتراق، فهناك خطر أكبر تسببه حرائق الغابات أيضاً، إذ تطلق حرائق الغابات ملوثات ضارة في الغلاف الجوي، منها جزيئات وغازات سامة مثل أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية غير الميثان.

ويمكن للجزيئات والغازات المنبعثة من حرق الكتلة الأحيائية أن تُحمل لمسافات طويلة، فتضر بجودة الهواء في مناطق بعيدة.

الأسباب الرئيسية لنشوب حرائق الغابات

هناك ثلاثة أسباب رئيسية تعد هي الأسباب الجذرية لنشوب الحرائق في الغابات وهم، الأكسجين، والحرارة والوقود، إذ يتحد الأكسجين الذي يوجد في الهواء مع مصدر الوقود ويوفر البيئة المناسبة للاشتعال.

أما الوقود، فهو الشيء الذي يحترق في النار، ويمكن أن يتواجد الوقود في الكثير من الأشكال مثل الأغصان الميتة، الأوراق الذابلة، البلاستيك، القماش، السوائل وغيرهم، وكل نوع من هذه الأنواع يحترق بدرجة مختلفة.