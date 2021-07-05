حالة الطقس غدا الثلاثاء .. حارة والقاهرة تسجل 39 درجة محسوسة

تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الثلاثاء، حارة رطبة نهارًا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى.

الطقس في القاهرة

وتتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة، والوجه البحري، كما ترتفع نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة رطبة نهارًا، شبورة مائية خفيفة صباحا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة. الطقس

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 24 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23.

أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 21 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 26 درجة. درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

الحفاظ على برودة المسكن

نوهت الأرصاد الجوية، بأنه خلال ارتفاع درجات الحرارة لابد من إتخاذ عدة إجراءات منها، الحفاظ على برودة مكان المعيشة، فحص درجة حرارة الغرفة ما بين الساعة 8 و 10 صباحاً والواحدة بعد الظهر وليلاً بعد 10 مساءا.

كما ينبغي إبقاء درجة حرارة الغرفة عند أقل من 32 درجة مئوية أثناء النهار، و24 درجة مئوية خلال الليل.

استخدم هواء الليل لتبريد المسكن مع فتح جميع النوافذ وآليات الغلق أثناء الليل وفي الصباح المبكر عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أقل.

تعَلِّيق واقيات شمسية أو ستائر أو أغطية أو مظلات على النوافذ التي تنعكس عليها أشعة الشمس صباحاً أو بعد الظهر، مع الابتعاد عن الحر بقدر المستطاع.